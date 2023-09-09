彈頭即將於年底發行個人音樂作品。（欣春廣告提供）

彈頭活動商演滿檔，人氣超旺。（欣春廣告提供）

「南拳媽媽」彈頭無預警宣布喜訊！首先宣布即將於年底推出最新音樂作品、第二喜是近來商演滿檔事業得意、第三喜是他透過自學43歲考上「台北醫學大學大數據科技及管理研究所碩士班」。由於實在太勵志，許多粉絲給予他更多鼓勵， 肯定彈頭有才華，跨界醫學領域，果然是神人級的人物。

彈頭即將於下禮拜開學，他分享重回校園的心情感覺很不可思議！首先要先解決時間問題：「因為商演滿檔，9月份多達10幾場，加上學生身份對我來說是人生很大的挑戰和另一個領域！未來將會當空中飛人完成學業，搭飛機上課將成常態。」

他耗費數年製作的新作品，目前已進入最後階段。他感性說到：「南拳媽媽2004年成立至今進入第19年，我從來沒有離開過南拳媽媽，因為自己很念舊，即使本身能力很渺小，但仍會盡全力守護南拳媽媽這個品牌，希望做更多有益於社會的事！明年南拳媽媽即將邁入20年，對我來說是重要的里程碑，除了感謝歌迷之外，還有一路上協助的貴人，內心真的充滿感恩。」

彈頭可說是南拳媽媽的定海神針，多年經營南拳媽媽有成，在大陸內地商演跑透透，被問到是否感到疲倦？彈頭說：「其實唱久了、飛久了，歲月和歌聲停留在每個城市，成為心中回憶。有時歌迷的一個眼神和鼓勵的訊息就是前進的動力，尤其是在舞台上演唱著「〈牡丹江〉常常都感動到淚流滿面！我知道我們的音樂陪伴著很多人的青春，南拳媽媽就是我的家。」

被問到昔日團員以「南拳媽媽」名義發片，卻獨漏彈頭？彈頭瀟灑回應，因為多年堅持在崗位上努力，守住南拳媽媽這個品牌已經足夠！這回發片一心只想實現對音樂不變的熱忱，獻給歌迷！未來只專注個人的目標前進。對於昔日團員也獻上祝福，「兄弟爬山各自努力，希望有朝一日在山峯見。」