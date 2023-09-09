8旬翁開車上路，闖紅燈撞飛騎士波及4轎車，自己也四輪朝天。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

8旬翁開車上路，闖紅燈撞飛騎士波及4轎車，自己也四輪朝天。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

8旬翁開車上路，闖紅燈撞飛騎士波及4轎車，自己也四輪朝天。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

8旬翁開車上路，闖紅燈撞飛騎士波及4轎車，自己也四輪朝天。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

8旬翁開車上路，闖紅燈撞飛騎士波及4轎車，自己也四輪朝天。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

8旬翁開車上路，闖紅燈撞飛騎士波及4轎車，自己也四輪朝天。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

82歲紀姓老翁9日一早7點多駕車行經八德區介壽路時，竟闖紅燈，不但將從左方綠燈直行而來的李姓騎士撞飛，還波及路邊4輛轎車，自己的白色轎車也被撞的四輪朝天，所幸騎士僅手腳擦挫傷、老翁無傷，且2人酒測值為0，肇事責任由警方進一步釐清。

8旬翁闖紅燈撞飛騎士 自己也四輪朝天

82歲紀姓老翁9日上午7點半駕駛自己名下4年前購買的轎車，在內線車道由八德區介壽路沿桃園方向行駛，開至介壽路2段770巷口時，號誌已轉紅燈多時，但老翁不但未停下也未減速，仍筆直往前，當場撞上綠燈直行的43歲李男機車騎士。

兩車擦撞後，紀翁車子由內線車道偏向外線道，衝進一旁中古車行，強大力道波及4輛轎車，不但紀翁的車子撞到四輪朝天，路旁的一台車也被撞到180度側翻。所幸李男僅臉頰及手腳擦挫傷，送聖保祿醫院急救無大礙，紀翁被救出則無受傷，自承車子有狀況才失控，2人都無酒駕情況，後續事故肇事責任調查釐清中。

警方呼籲，用路人行駛時應隨時注意車前狀況，避免類似交通事故發生。另為避免高齡駕駛因身體功能退化而引發交通狀況，超過75歲以上長者能主動繳回及註銷駕照，並可使用交通部公路總局今年初建置完成線上註銷駕照系統，節省高齡駕駛人申辦所需交通時間、費用。