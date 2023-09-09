美麗島電子報8日公布最新民調，國民黨總統參選人侯友宜與鴻海創辦人郭台銘民調差距有擴大趨勢，國民黨主席朱立倫今受訪時說，侯友宜提出非常多具體政見，大家都有感，各地團結努力的成果也逐漸展現出來；至於全國競總主委人選為何，朱立倫則未明確回應，僅稱先等各地競總討論完才會針對全國部分討論。

媒體今詢問，郭台銘支持度跌破一成，是否藍白邊緣化策略奏效？朱立倫回應，最近侯友宜提出非常多的具體政見，讓大家都有感，而且最近在各地團結努力的成果也都逐漸展現出來，相信大家最近還會看到很多新的成果，這樣子會更團結、更努力，侯的民調當然會上升，這也是反映出最近努力的成果，再繼續加油。

而侯友宜昨提出開徵富人稅，郭台銘卻說四年前早就提過，朱立倫則回應，富人稅其實是長期的議題，國民黨已經提出來八年了，相信大家的共同努力都是希望社會公平正義，讓年輕人多富裕一點，讓年輕人負擔少一點，社會更公平。

針對前衛生署長楊志良要求郭台銘退選一事，朱立倫說，尊重每一位朋友的意見，相信所有人的意見都是希望大家能團結在一起，不要為個人的考量，一切以大我為主，「如果只有自我的話，是走不出大局的」。

媒體追問，全國競總主委人選是否已定？朱立倫表示，會先跟各地方首長及負責人，討論如何成立各地競總、後援會、顧問團，以及各種資源組織。

朱立倫強調，下個月原則上就會成立全國的競選總部、後援總會或顧問團等，而相關人選要等各地討論完成後，才會針對全國的部分討論。