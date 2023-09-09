金鐘獎主持人陳凱倫，去年診斷出罹患扁桃腺癌並擴散到淋巴，緊急動刀切除腫瘤，留下長達12公分的疤痕，術後恢復狀況相當穩定，近來回到演藝圈重拾主持棒，他9日語重心長道出心聲：「要把最好的狀態，留到Hold麥上台的那刻」，更透露已經接下10月份總統府活動的主持棒。

陳凱倫去年診斷出罹癌後，緊急取消主持工作，恢復健康後接下的頒獎典禮，便獻給「金峰獎」，他分享當下心情：「走出前台，神清氣爽，安然自若；走回後台，沒有惆悵，只有淡淡的離別」，接著不免感嘆：「下一次能否有此刻的活力?再握住這隻我愛的麥克風，只有看上帝的恩典」，他強調未來只願盡心完成每場珍貴演出，並把最好的狀態留到Hold麥上台那刻。

陳凱倫原本被醫生告知得做35次電療，但為了保護嗓子，便改為口服化療藥物，如今已經長達半年時間，更搭配運動及飲食抗癌，根據《自由時報》報導，如今他雖大病初癒，並重啟演藝事業，但醫生仍叮嚀雖能正常工作，卻不宜讓身體太過勞累，而生病這段期間，所有大小事情都交由老婆打理，眼見老婆無私付出，讓他強調已經把愛妻視為恩人。