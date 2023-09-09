已故歌壇天后李玟和節目《中國好聲音》（以下簡稱：《好聲音》）的爭議，前陣子鬧得沸沸揚揚，浙江衛視趕緊宣布停播、配合調查，不過《好聲音》爆出8日復播，遭大批網友揚言抵制，結果到了之前每周播出的時間，《好聲音》仍停播中，但網友指出這可能是一種手法，不排除未來《好聲音》復播。

《好聲音》陸續被爆羞辱李玟、黑箱作業、導師轉身費等內幕，名聲瞬間跌落谷底，目前已停播半個月，但微博流傳浙江衛視的節目表，9月8日晚上八點十七分復播《好聲音》，晚上十點鐘重播，9月9日（六）下午的四點鐘再播，還有另一重播時間9月10日（日）凌晨十二點零五分。

消息傳開後，點燃許多網友的怒火，放話要抵制到底，昨（8日）有人準時鎖定，發現《好聲音》沒有播出，且悄悄從節目單中消失。但博主「糖糖TT小可愛」指出，《好聲音》這波操作並非第一次，有可能會趁熱度退後偷偷復播，因為真的永遠停播的節目，是不可能出現在節目單中的，「如果以後一旦哪天把這事給忘了讓《好聲音》悄悄浮出水面，為了CoCo，大家該抵制的繼續抵制！」