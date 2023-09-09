花蓮縣動植物防疫所長周黃德榮昨天說明「0924世界狂犬病日」，透過活動加深狂犬病的認識與重視。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

世界狂犬病日即將到來，今年宣達主場活動在花蓮舉辦。縣府說，本月24日活動現場有寵物相關市集，傳達政府努力撲滅狂犬病外，並提供免費狂犬病疫苗施打，還有狗狗認領養與寵物互動，友善對待動物。

花蓮縣動植物防疫所長周黃德榮表示，「0928世界狂犬病日」是聯合國所指定的紀念日，今年宣達主場活動在花蓮舉辦。因台灣目前屬於狂犬病的疫區，「狂犬病」屬人畜共通疾病，嚴重威脅到人類和動物的生命健康，也透過活動加深狂犬病的認識與重視，「全球控制狂犬病聯盟（GARC）」提出希望全球攜手努力，盼在2030消除因狗狂犬病造成的人類死亡。

縣長徐榛蔚提到，花蓮啟用的狗貓躍動園區，讓浪貓浪狗有一個安居之地，也不定期陸續規劃辦理活動，不論是同仁帶毛孩走出去，還是邀請民眾前來，都希望讓民眾多認識新的動物收容所(狗貓躍動園區)，也提升犬貓被認領養的機會。

徐榛蔚說，面對社會愈來愈多元的寵物飼養風氣，縣府透過各種活動進行動物生命教育，體現尊重動物生命理念，讓人與動物可以共生共融，也為目前無主的動物盡力媒合找到幸福的出路。

因此24日下午3時起至晚上8時，在花蓮日出大道（重慶-南濱段／代天府旁）登場的「世界狂犬病日暨動物保護認領養活動」中，除了將宣達政府努力撲滅狂犬病外，也提供免費300劑狂犬病疫苗施打、30劑犬用八合一疫苗，親子手作DIY、動物保護闖關，以及狗狗認領養等內容。