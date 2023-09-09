許多民眾擔心膽固醇過高，常疑惑雞蛋究竟可吃多少。一份美國研究指出，低碳水化合物的飲食，包括每天吃3顆雞蛋，對於年長者是有幫助的，可降低2型糖尿病和心臟病的風險，甚至有助減重。

腎臟科醫師江守山在其臉書上表示，一篇刊載於《營養與代謝期刊》、由阿拉巴馬大學伯明罕分校人員進行的研究指出，雞蛋會改善人體的動脈健康，每天吃3個雞蛋可以改善整體膽固醇狀況，並降低心血管疾病的風險。此外，低碳水化合物、高脂肪飲食似乎特別有助老年人的健康。

研究團隊人員讓34名年齡在60~75歲間的肥胖者進行為期8周的低碳水化合物飲食或低脂肪飲食。之後發現，低碳水化合物飲食組的人平均減少9.7%的身體脂肪，而採用低脂飲食的人則減少2%身體脂肪。

研究顯示，使用低碳水化合物組的人胰島素敏感性獲得改善，即空腹胰島素水準下降，顯示罹患糖尿病和心臟病的風險降低。此外，採用低碳水化合物組者的大腿骨骼肌也顯著增加。

該研究團隊並認為，雞蛋是一種重要的、營養豐富的食物來源，對生長、發育、維持肌肉品質至關重要，低碳水化合物飲食可能對65歲及以上的人有特別的好處，因65歲以上者是慢性疾病高風險族群，同時需要保持肌肉品質。