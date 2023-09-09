美國三大車廠通用汽車、福特汽車與Stellantis汽車工人聯合會（UAW）的合約快要到期，但雙方遲遲未談妥新合約內容，通用汽車決定加薪16%，但工會希望能加薪46%，此外福特汽車加薪9%也被認為是侮辱，種種狀況讓工會揚言罷工，此事引起PTT網友熱烈討論，

通用與福特汽車的提案都被工會打槍，Stellantis預計在周末針對工會的要求提出建議，若雙方無法在14日中午前談妥，工會超過15萬名會員中有高達97%同意發動罷工。

網友們對此表示，本來以為加薪後事情就會落幕，只是沒想到工會要得更多，並擔心如果產線停擺的話，對零件去庫存化相當不利。不僅如此，許多網友在留言區狂刷「反觀」兩字，感嘆美國勞工真的很懂得替自己爭取權益。

網友留言表示，「46趴，美國人太猛了吧」、「在台灣老闆就要出走了」、「反觀台灣一堆加薪幾百元，一樣任勞任怨」、「只能反觀了，在台灣只會有人喊不爽不要做，明明大家都是勞工，可悲」、「工會啊...台灣的工會…」、「台灣的奴是美國偷不走的。」