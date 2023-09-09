芭樂產銷履歷驗證面積全國第一的高雄市燕巢區果樹產銷班第17班，是全家、全聯等通路的指定供應商。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

芭樂產銷履歷驗證面積全國第一的高雄市燕巢區果樹產銷班第17班，是全家、全聯等通路的指定供應商，今年度農業部舉辦「全國十大績優及優良農業產銷班」，其優異產銷實績獲得評審肯定，在全國眾多優秀產銷班中脫穎而出，榮獲2023年全國優良農業產銷班的殊榮。

高雄市燕巢區果樹產銷班第17班成立25年，班員共60人，總經營面積36.5公頃，主要產品為芭樂，年產值達5000多萬，是燕巢地區重要的果樹產銷班。

在班長蘇登基領導及燕巢區農會輔導下，鼓勵女性班員加入、青年返鄉、積極推動產銷履歷，重視果品安全，成為全國芭樂履歷驗證面積最多的產銷班，履歷貼標數量一年達951公噸，此外，還落實共選共計、嚴格品管，獲得市場認可，成為全家、全聯等通路的指定供應商，市場占有率為全國第一。

另外，產銷班班員也積極響應政府政策，踴躍參加農民職業災害保險及農業產業保險，保障從農安全與收入。今年度從全國6000多個農業產銷班中脫穎而出，榮獲全國優良農業產銷班，可謂是產銷標竿，實至名歸。

高雄市政府農業局局長張清榮表示，農會及產銷班是推動農業政策、協助農民的重要單位，對獲獎的產銷班表達最誠摯的祝賀與敬意，市政府會持續擔任有力的助手，共同翻轉大高雄農業創造新價值。