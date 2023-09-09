【全程字幕】大直民宅倒塌將假扣押基泰、福益 蔣萬安罕見怒了：沒負責休想在北市動工 @ChinaTimes

基泰建設於大直都更案工地，7日晚間發生坍塌事故，一旁的5樓民宅也塌陷，瞬間「2樓變1樓」。雖然基泰建設事後也向受災戶發放1戶5萬元的慰問金，不過卻被發現同時也發放「合建意向書」給民眾簽署，引發各界議論。對此台北市長蔣萬安也喊話基泰，負起一切責任出來面對，不要再有任何像夾帶意向書這種狀況，已經引起住戶很大的反感。

蔣萬安表示，再次正告基泰建設，此時此刻最重要的就是負起一切責任、出來面對，把受災戶的照顧做好，就是基泰現在最重要的工作。「如果持續規避責任迴避問題，我想民眾不會給你任何機會。」蔣萬安也再次強調，如果基泰沒有負起該負起的責任，也休想在台北市再動工一個案子。

至於針對基泰「發慰問金夾帶合建意向書」的舉動，蔣萬安也直言，這樣的舉動已經引發住戶很大的反感，「不要再有任何這樣的動作與狀況，現在你就是要負起責任，沒有第二條路。」蔣萬安說，法務局已經籌組義務律師團，再次提醒相關住戶，此時此刻一定要確保相關權益。

蔣萬安說，市府也即刻協助大家，相關不只法律諮詢，即刻採行的保全程序、假扣押、證據的保全，以及後續提起的損害賠償訴訟，也讓住戶安心，律師費台北市政府來負擔。

對於民進黨台北市議員王世堅質疑，基泰建設提不出現場的觀測資料，蔣萬安也回應，昨日已經正式發文給基泰建設，要求必須得提供觀測資料，「再次重申，基泰建設你要做的，就是負起責任出來面對，不要迴避問題。」