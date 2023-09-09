針對中華隊突然無法參加今年U16亞洲青年男籃賽引發國內籃壇風波，根據《NOWnews》9日爆料東亞籃協秘書長胡淑芬說法，強調東亞籃協無法片面修改參賽規則，一切都按照國際籃總規定減少東亞區名額，但實際上，不能打的關鍵仍在中華隊與大陸隊上屆U16亞青男籃賽都因疫情棄賽。

由於中華籃協把這次U16亞青男籃賽無法出賽，歸咎於東亞籃協片面修改規則，造成東亞區名額僅剩2+1，所以按照男籃世界排名，排在東亞第4的中華隊才無法參賽，實際上根據國際籃總規定，問題還是出在中華隊與大陸隊上屆U16都沒打。

根據國際籃總規定，目前亞洲籃球分齡賽的參賽名額分配，首先是地主球隊與衛冕冠軍球隊，然後東亞、西亞與波斯灣區各有兩席，南亞、中亞、東南亞與大洋洲各有1席，剩下4席則是依照各分區球隊在上屆賽事當中的表現好壞來做分配。

所以2022年U16亞青男籃賽因為受到疫情影響，沒有派隊參加的中華隊與大陸隊，自然無法幫助東亞區爭取到今年U16男籃更多參賽名額，最後變成只有2+1並不意外，問題還是在中華籃協並未適時蒐集到相關參賽情報與上屆U16狀況，才會演變到現在中華隊無法打的窘境。

只是如今緊咬中華籃協沒有參加今年2月東亞籃協技術會議，已經完全毫無意義，畢竟那次會議並未提及任何U16男籃賽資訊，籃協參不參加會議並無影響，關鍵還是籃協是否沒有顧及到上屆U16疫情缺賽後所帶來的影響，以及後續東亞區參賽名額減少的事實而已。