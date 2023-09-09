響應2023台灣設計展，財團法人新北市文化基金會將於10月舉辦3場文化行旅，分別為10月28日「金山－新北漁農慢活之路」、10月29日「坪林－新北茶鄉之路」、11月4日「烏來－新北原鄉之路」，每場活動費用500元，包含在地領路人導覽、各景點間交通接駁、特色餐食和文化體驗，即起開放報名。

文化基金會執行長龔雅雯表示，基金會近年積極連結地方推動新北文化之路，更響應2023台灣設計展的品味漫遊－新北哩賀行動，推出秋季文化行旅，這3場文化行旅活動，串聯地方團隊讓民眾體驗最接地氣的地方生活，邀請民眾認識新北的山與海，深度體驗區域多元產業文化，喚醒新北學的文化意識。

文化局張䕒育表示，新北市從都會鄉鎮的產業聚落，到海岸山林的生態景觀，坐擁富饒的人文自然資源，具備深厚的文化底蘊與產業實力，從近年持續舉辦的藝文活動與城市活化，感受新北這座城市的活力，也能看見新北文化美學的崛起。

金山是北海岸的農漁業重鎮，保有豐富的農村和漁港文化，近年來在地方團體、政府單位推動下，逐漸成為新興觀光休閒廊道。「金山－新北漁農慢活之路」預計走讀金山，聆聽地方創生團隊「金山漫遊」的漁港轉型故事，中午享用「阿嬤家漁村料理」，品嚐道地海味與人情溫度，並拜訪青農「寧靜海香草園」在田野教室中進行手作體驗。一路發掘臺灣東北獨特的山海風情，展開悠活的慢城行旅。

坪林自清領時期便發展茶業文化，為北台灣重要的包種茶產地。即便歷經多年的產業變遷，此區仍保有古老的製茶工法與品茶藝術，成就獨特的茶山文化。「坪林－新北茶鄉之路」安排走訪綠光農園、坪林老街等景點，享用坪感覺茶食特餐，與在地青年、有機茶農交流，並體驗製茶過程，共同傳承茶山記憶與創生精神。

烏來是新北面積最大的行政區，同時也是北台灣泰雅族的生活聚落。「烏來－新北原鄉之路」路線帶領民眾走訪烏來老街、原民部落等人文生態據點，探訪獨特的秘境生態及泰雅文化，體驗原民與環境共存共榮的生活智慧，享受自然的靜謐美好。

活動詳情及報名網址https://www.accupass.com/event/2305110816205861237660