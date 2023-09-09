金門國際傑人會得知陳家人狀況後，經過會員們的自發性捐款，共募得新台幣25萬元協助救急。(于家麒攝)

金門國際傑人會創會會長蔡其雍(中)望藉由該會的拋磚引玉，讓有能力的人都能來幫助其他需要被幫助的人。(于家麒攝)

居住於金門縣金門城的陳先生，一家4口中除他以外3人皆患有小腦萎縮症，家中經濟重擔目前僅由他一人藉由釣魚換取微薄的報酬來支撐家計，生活陷入困頓。金城鎮代表蔡云豪輾轉得知訊息後，協助轉知金門國際傑人會幫忙，經過會員們的自發性捐款，共募得新台幣25萬元，昨(8)日下午在該會創會會長縣議員蔡其雍、現任會長李金贊、榮譽會長張莉以及前會長劉紹軍等人代表下，將善款交給里長辛文進由他代轉，希望能幫助陳家人度過眼前的難關。

據里長轉述，陳先生雖已年過6旬，但早年在大陸從事技工工作，收入還算穩定，勉強可維持家計。一家四口當中他的太太、兒子、女兒3人皆患有小腦萎縮症，太太與女兒病症嚴重必須長期臥床、無法自理，生活起居都是由病症稍輕的兒子幫忙照顧。但3年多前新冠疫情爆發後，陳先生在大陸的工作也丟了，只能留在金門靠釣魚維生，時常有一頓、沒一頓的看天吃飯，生活陷入困頓。

金門國際傑人會表示，經由鎮代表蔡云豪得知陳先生一家人的狀況後，立即將此訊息轉知所有會員，大家自發性的捐贈善款共募得24萬3100元，加上傑人會再捐款1萬，共計25萬3100元，昨日已請古城里長辛文進代為轉交，希望這筆善款能「救急」幫助陳先生一家，長期的協助還是需要由政府相關單位來幫忙。

蔡其雍說，傑人會長期致力社會公益，每年的捐款都超過百萬元；每位會員皆秉持發揚「濟貧」的宗旨，並促使大家能承擔其對社會應盡之責任，持續不斷的關注金門地區需要幫助的人，在有限的能力下，盡力去幫助每位需要幫助的人，也期望藉由金門國際傑人會的拋磚引玉下，讓有能力的人都能挺生而出，共同來幫助其他需要被幫助的人。