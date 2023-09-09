台中市北屯區昌平路今（9日）凌晨1點多發生自小客逆向自撞意外，22歲陳姓男子駕自小客疑失神撞進對向車道，還撞到2台停在騎樓的汽車，不但路邊招牌、機車受到波及，連天然氣管也被撞裂，一時間現場瀰漫瓦斯味，幸警消緊急通知瓦斯公司排除，才未釀更嚴重災害。
台中市第五分局指出，9日1時32分獲報北屯區昌平路一段有自小客自撞事故，經調查是22歲陳男開車載1名女姓友人，沿昌平路由天津路往北平路方向行駛，不知為何一時閃神向左偏疑並跨越到對向車道，車頭還撞進路邊騎樓，造成停在路邊的2輛自小客車車尾、車身受損。
其中一輛自小客車受到撞擊後，又再撞到路邊招牌及瓦斯管，一時間現場彌漫瓦斯味，幸經警消到場並通知欣中瓦斯公司立即搶修，才未釀成更大的災害。
警方到場也為陳男進行酒測，唯酒測值為0，他也辯稱是一時失神才會自撞。警方呼籲民眾開車上路應養足精神勿疲勞駕駛，並且隨時注意車前狀況，以免造成自己和用路人的危險。
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