北韓官方媒體今天報導，平壤昨天舉行紀念建國75週年的閱兵式，領導人金正恩攜愛女出席，並與中國代表團進行外交交流，矢言將深化與中國和俄羅斯的關係。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩（Kim Jong Un）在平壤金日成廣場（Kim Il Sung Square）檢閱行軍隊伍，並與來訪的中國代表團官員會談。

根據韓聯社報導，北韓將這次閱兵式命名為「民防衛武力閱兵式」，僅展示了工農赤衛軍、社會安全軍等民防力量，洲際彈道飛彈（ICBM）等戰略武器並未亮相。

路透社報導，中國國家主席習近平發出賀電，傳達他願意加強戰略溝通與工作層級的合作。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也致函金正恩，稱兩國將擴展雙邊關係，確保朝鮮半島與東北亞的安全與穩定。

金正恩預計本月將前往俄羅斯與蒲亭會面，討論向俄方供應武器一事，以支援俄國對烏克蘭的全面入侵行動。

北韓的軍隊規模已很龐大，但還透過各種準軍事、後備役與工農赤衛軍等安全團體補強。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1120909