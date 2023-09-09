新竹市長高虹安搭豪車、住豪宅爭議續燒，高虹安昨在說明稿中，坦言豪宅為男友租屋處，並拿出租約、匯款截圖佐證，但綠營議員仍持續質疑，男友是否為高虹安的白手套？此舉引發民眾黨議員怒火，反咬前新竹市長林智堅過去房租達7萬、搭賓士，綠議員則指這是烏龍爆料。

高虹安昨發說明稿，澄清自己住在東區15年社區，而外傳豪宅則是男友租屋處。但民進黨市議員楊玲宜仍緊咬不放，質疑高的男友租屋對象是否為建商關係人，承租這樣的房子是否恰當，認為政風處應調查；同黨市議員陳建名也說，高虹安擔任市長時，男友突然在新竹承租豪宅，每次都這麼湊巧，不禁讓人懷疑，高虹安是否刻意讓男友成為白手套？

民眾黨市議員宋品瑩則反擊，她從去年選舉和市長一起跑行程時，就知道市長住處並非該豪宅，民進黨議員僅用幾句惡意的臆測，就要求高虹安揭露住處，批評毫無法治、人權、民主素養，如今市長已說明，她也希望民進黨議員道歉。

宋品瑩更反咬前市長林智堅的在2015至2022年租賃契約花費共648萬元，而每月5萬左右即可以租到新竹市東區市價超過4800萬的房子，質疑每月平均超過7萬元，林智堅到底是住在什麼皇宮？算不算帝王級待遇？更貼出過去新聞截圖，指林智堅的座車明明是賓士，卻未在財產申報上出現。

民進黨市議員劉康彥則對此表示，宋質疑林智堅使用公帑租賃官舍，但這是由議會通過，合法合規使用的預算，合約也是由市府與所有權人簽訂，沒有任何一毛錢落入林的口袋，且高虹安真的無此需求，接下來的預算會期，也可以把首長宿舍費砍掉。

劉康彥也說，宋品瑩用1張新聞圖說，就指林智堅使用賓士，但財產申報卻刻意隱匿，真的讓人啼笑皆非，圖片上的車，是民進黨立院黨團總召柯建銘所有，他個人的財產申報也都如實揭露，也要宋不要再搞烏龍。