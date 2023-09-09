婆媳問題難解，一名女網友分享，她和老公婚後住在婆家，某天小叔回家吃飯，吃飽以後準備回家，而她剛好要去超商買東西，兩人就順路一起搭電梯下去，結果婆婆知道後竟臭罵她一頓，說她不懂避嫌，竟然和小叔孤男寡女共乘電梯，讓她超級傻眼，也引起網友熱烈討論，不少人留言挺原PO。

一名女網友昨在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》上分享，婚後她和老公住在婆家，某天小叔回來吃飯，順便看看婆婆，吃完以後準備離開，恰好她也要去家裡附近的便利商店，就和小叔搭同一個電梯下樓，沒想到婆婆知道以後怒批她不懂避嫌，還大聲質問「為何跟小叔孤男寡女同坐一台電梯？」

女網友崩潰地說，她都不知道在2023年的台灣，原來跟男生單獨坐同一台電梯，竟然是這麼不知羞恥的事？

貼文引起網友討論，不少人力挺原PO說婆婆太誇張了。「婆婆年輕時是否曾在電梯內有過精采的演出，才會提出這樣的忠告」、「婆婆有點太古板了」、「婆婆是不是滿腦子A 片情節」、「婆婆從沒搭過電梯，要不然按照她的邏輯，只要中途有異性進電梯不就不ok」、「婆婆活在什麼年代」。