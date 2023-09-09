台中市梧棲區某KTV於8日凌晨發生青少年鬥毆案件造成1死1傷，清水警方於5小時內將涉案關係人逮獲到案，案發當天針對轄區KTV、酒店等場所，規畫連3天臨檢勤務，避免不法份子模仿效應；首日查緝64歲楊男涉嫌酒駕依違反公共危險罪將其送辦。

清水警方指出，自8日起連續3日規畫實施專案性臨檢勤務，加強實施臨（路）檢專案勤務，全力打擊暴力及掃蕩黑道幫派、槍、毒等查緝作為，杜絶各項不法犯罪，決不容許有任何治安破口，清水警展現打擊犯罪、掃黑除暴決心。

發生KTV青少年鬥毆案件，雖為偶發單一事件，但為避免引發民眾對治安不良觀感及不法份子模仿效應，且8日晚間適逢周末假日第1晚，許多民眾將相約前往KTV歡唱聚會，要讓他們安心歡唱。

清水警分局8日規畫40名警力，特別針對轄區KTV、酒店等場所，實施臨檢勤務，當警方於包廂臨檢時，有民眾向警方說，選擇今晚來歡唱正確，因警方實施臨檢，善良老百姓更加安全性。

清水分局長蔡慶星表示，實施3日專案期間，將針對易茲事場所等進行密集性臨（路）檢勤務，針對非法槍械、黑道幫派及毒品案件，加強檢肅查緝，另針對少年聚集場所及黑道幫派據點、營業或圍事場所，執行威力掃蕩臨檢勤務，展現警方嚴正執法決心。

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