55歲美魔女伊能靜外型凍齡，早年更被封為才女，接連出版過多本散文集如《生死遺言》、《靈魂的自由》等，昨(8日)她發文透露回到熟悉的台灣，想起曾有人指她寫書找代筆，如今看來這些雜音已經沒有意義，「我習慣爭議也習慣那些污水，但不妨礙我依舊活的精彩、被愛」。

伊能靜和老公秦昊近年定居上海，昨她發文透露決定回台北買書，因疫情3年沒回家，不僅想念家人，也思念台北的小吃和文藝氣息，尤其是有她許多回憶的誠品書店，由於現在交通方便，她接女兒放學後就決定回到台北，進行一天半的快閃小旅行，也跟媽媽姊姊團聚。

話鋒一轉，伊能靜說準備直播時像平時寫小作文一樣將對每個物品的感覺細細紀錄下來，讓這些物質成為她生命的一部分，而這些文字私密又滿盈，想起過去有人說她私下買團隊代筆寫稿，但說實話，她的文字溫度沒有人學得來，人一生可以使用的時間是自己的，可以用每一分鐘去污衊別人，也可以全力放在如何提振自己人生，她已經習慣旁人亂潑的那些汙水，也明白同樣一件事，有人覺得亮眼、有人覺得礙眼，而這一切在生命結束時都會消融。

年過半百，伊能靜說：「看透生命的本質是離開，在離開前一定要好好玩，把生命當成遊樂園」，孩子像是旋轉木馬，愛情則是雲霄飛車，外界的聲音像是鬼屋，而家人像是遊樂園的咖啡廳，能讓你在體驗一切遊戲後停下來喘息，粉絲見此回應：「我也想逛書店了」、「喜歡靜姐的小作文，每次都能從中感悟許多生活的美好」、「姐姐無需在意那些處處喜歡挑刺的人」、「羨慕可以自由出入台灣，自由行快點開放啦」。