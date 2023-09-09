高雄一名男子結婚不到3年就偷偷在外養小三，老婆發現後氣得鬧離婚，並交兩人鹹濕對話截圖提交當作證據，法官勘驗發現，小三哀怨自己就像是「發洩懶叫的人」，還抱怨男方「只有打炮才比較勤勞」，法官認為兩人對話相當明顯就是在交往且發生性關係，已逾越正常男女交友分際，判2人應賠25萬元給元配。

根據判決書，一名人妻在於111年11月9日與老公協議離婚，事後竟然發現原來丈夫早在結婚期間，就在外偷偷養小三，兩人多次以社交軟體Instagram互傳曖昧訊息、相約出遊，更發生多次性行為，人妻一怒下提告求償60萬。

根據人妻向法官提出的對話截圖內容，小三抱怨丈夫越來越難約，並表示：「你真的就只有打砲才會比較勤勞」，丈夫回應「所以你覺得我晚上都沒和妳出門妳在不高興」、「妳意思說是說我不在乎妳？」，小三又回答表示「不覺得我這樣只是你拿來發洩懶叫的人而已」，這時丈夫再回：「好吧我答應的事有變卦是我錯。但妳說我只是打炮時最勤勞...說只是當妳發洩的工具是在傷我嗎？為何要講這樣」、「我為什麼要跟妳排一起休的原因，就是想休假載妳出去逛逛」、「我並不是跟妳在一起都只想打炮而已好嗎？跟妳在一起後，我都很想像情人一樣有空就出門逛逛。我承認我很喜歡打炮，但我對妳不是那種只想發洩而以好嗎」、「我一直都在想要怎麼讓妳有跟我生活的名分」等回覆。

事後小三又認為丈夫無法給她安全感，還說「你有老婆，有小孩，到底誰互有安全感」、「我也想佔有你，但偏偏你是一個不能佔有的人」，丈夫回覆「是給妳太多的不公平，因為我是個有家庭的人」、「除非我做了個決定。我所謂的決定就是離婚」。

法官審理後認為，打炮係泛指發生性行為之通俗用語，懶叫為指稱男性性器官之台語，可認小三是在抱怨南方僅有相約發生性關係才願意出門，故認為她對男方而言，只是發洩性需求之人，顯見被告係以男女朋友身分相互交往，且明顯有發生性關係、相約出遊並互傳表示重視之曖昧言論為真。認定男方與小三侵害配偶權，判他們應賠25萬元，可上訴。