1名15歲少女母親過世後，由吳姓男友接手照顧她的生活，但吳男卻與少女發生性行為，甚至還懷孕又墮胎，吳男一審被判徒刑4月，二審法官考量吳男同意賠35萬元，少女也不願再追究，判他緩刑4年。

判決指出，15歲的少女原本與母親相依為命，但母親過世後，少女的男友吳姓男子決定照顧她的生活起居，但2人卻發生性行為，少女甚至還懷孕，又不想生下孩子只好到醫院墮胎，社工介入協助少女提出性侵告訴。

一審時法官依對於14歲以上未滿16歲男女為性交者，判徒刑4月；但檢方認為判刑過輕，且案發後又仍對少女有騷擾行為，吳男則認為判刑太重，雙方皆提起上訴。

吳男則稱，他是想跟少女談和解，但又找不到她的社工，於是只好私訊少女；吳的律師也向少女和社工道歉，說是他告訴吳男如果和解成功，有機會被緩刑，吳男才私下又跟少女連絡，絕無騷擾意圖。

法官認為，少女明確表示不願意提告，且吳男事後已答應賠35萬元，雙方也簽下和解書，因此認定一審量刑並無不妥，但考量雙方已和解，因此判吳男緩刑4年，並須參加法治教育2場次，全案定讞。