大陸國家統計局網站9日消息，2023年8月份，大陸消費者物價指數（CPI）同比上漲0.1％。其中，城市上漲0.2％，農村下降0.2％；食品價格下降1.7％，非食品價格上漲0.5％；消費品價格下降0.7％，服務價格上漲1.3％。1­­—8月平均，CPI比上年同期上漲0.5％。

8月CPI環比上漲0.3％。其中，城市上漲0.2％，農村上漲0.4％；食品價格上漲0.5％，非食品價格上漲0.2％；消費品價格上漲0.4％，服務價格上漲0.1％。

一、各類商品及服務價格同比變動情況

8月食品菸酒類價格同比下降0.5％，影響CPI下降約0.14個百分點。食品中，畜肉類價格下降10.5％，影響CPI下降約0.36個百分點，其中豬肉下降17.9％，影響CPI下降約0.28個百分點；鮮菜下降3.3％，影響CPI下降約0.07個百分點；蛋類上漲3.2％，影響CPI上漲約0.02個百分點；鮮果上漲1.3％，影響CPI上漲約0.03個百分點；糧食上漲0.6％，影響CPI上漲約0.01個百分點。

其他七大類價格同比五漲兩降。其中，其他用品及服務、教育文化娛樂、醫療保健分別上漲3.8％、2.5％和1.2％，衣著、居住分別上漲1.1％和0.1％；交通通信、生活用品及服務分別下降2.1％和0.5％。

二、各類商品及服務價格環比變動情況

8月食品菸酒類價格環比上漲0.4％，影響CPI上漲約0.10個百分點。食品中，蛋類價格上漲7.0％，影響CPI上漲約0.05個百分點；畜肉類上漲4.7％，影響CPI上漲約0.14個百分點，其中豬肉上漲11.4％，影響CPI上漲約0.13個百分點；鮮果下降4.4％，影響CPI下降約0.09個百分點。

其他七大類價格環比四漲一平兩降。其中，交通通信、教育文化娛樂分別上漲1.0％和0.2％，居住、醫療保健均上漲0.1％；其他用品及服務持平；生活用品及服務、衣著價格分別下降0.3％和0.1％。