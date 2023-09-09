高雄前天49歲鄭姓男子因機車後車燈未亮，遭巡邏員警攔下提醒，期間員警聞到鄭男散發酒味，欲對鄭男實施酒測，鄭男見狀頓時哭求員警「放他一馬」，擔心要吃牢飯，員警只能好言相勸拒絕。鄭男酒測值0.18，雖不達公共危險標準，但仍因酒駕開罰9萬元罰單、保管車輛並吊扣牌照2年；據悉，鄭男為酒駕累犯，駕照上次被吊銷後未考過，再吃一張無照罰單。

7日晚間9時許，鄭男騎車行經三民區中華三路時，因機車後車燈未亮，遭到三民一分局三民派出所員警攔下提醒，然而員警與鄭男交談過程中，聞到鄭男身上散發酒味，於是請鄭男停靠路邊，並先用酒精感知器檢測。

見到酒精感知器紅燈亮起，全程故作鎮定的鄭男頓時失控大哭，拜託員警能夠網開一面「放他一馬」，他不想吃被關吃牢飯，員警只能好言相勸拒絕，提醒鄭男不要喝酒上路，隨後對鄭男實施酒測。

鄭男酒測值為0.18，雖未達到公共危險罪0.25標準，不用被關，但鄭男仍因酒駕被查獲，遭員警開罰9萬元罰鍰，並移置保管車輛及吊扣牌照2年；據悉，鄭男為工地工人，工作期間常會飲酒提神，下班自認酒氣應該散去，心存僥倖騎車返家，而鄭男曾因酒駕被查獲，駕照吊銷後都未重新考取，員警再依無照駕駛開單舉發。

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