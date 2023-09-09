「基泰大直」建案疑因施工不慎，9月7日晚間周圍民宅出現傾斜、下陷，多棟建物受損，台北市政府緊急疏散居民，台北市消防局今向交通部民用航空局申請緊急空拍作業，派無人機赴現場勘災，松山機場首度配合暫停起降20分鐘，影響國內航班2架次。

民航局台北航空站主任鄭堅中表示，台北市消防局依規定進行緊急情況申請空拍作業，民航局同意在上午11時25分至11時45分可進行空拍。由於無人機行經區域有影響飛安之餘，松山機場也配合暫停起降。

鄭堅中指出，一般無人機非法或未經申請起降，一經查獲可罰30萬元起，最高150萬元，而台北市消防局是以災害應變提出緊急申請，民航局積極配合，並創下松機首例因緊急空拍需求而暫停航班起降。

鄭堅中說，後續空拍在11時43分提前完成，松機總共暫停起降18分鐘，有2個國內線航班受延誤，分別為華信航空與立榮航空，皆為飛往澎湖的航班，影響在10分鐘左右。