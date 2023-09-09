「基泰大直」因施工出包，導致周邊公寓塌陷、傾斜，近400人被迫撤離家園，連隔壁學校都得停課因應。建商基泰建設雖立即發表聲明強調負責到底，仍被網友抓到基泰疑似事先刪除Google Maps地標資訊，讓人無法做出評價。

根據網友分享，7日晚間事發時，Google Maps仍可搜尋到基泰大直等相關資訊，僅營業狀態顯示「暫時停業」，但沒多久地標就消失了，只剩經緯度及數字。網友紛紛質疑有人想消除網路罵聲，避免負評湧入，乾脆先拿掉地標。

網友無直接證據證實Google地圖被動手腳是基泰幹的，仍紛紛開砲「貴公司真的俗X，出事了趕快把地標刪掉，不敢讓人留評論」、「建商佛心，蓋一棟新的再送都更」、「您好，我想買地下室的建案」。有網友「回填」基泰大直地標資訊，還附上工地塌陷照。

基泰建設表示，對於此次意外，「本公司就相關責任絕不推卸，對受損戶會盡最大慰問、關懷與協助安置」。由於相關災損、保險理賠金額評估中，基泰強調，絕對保障受損戶權益。