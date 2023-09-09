嘉義市警察局在重要交通路段攔檢酒測取締酒駕。（嘉義市警察局提供／廖素慧嘉市傳真）

酒駕零容忍，嘉義市警方今年1至8月取締酒駕424件，酒駕肇事73件，死亡事故3件，機車肇事46件占約63％，比汽車肇事多，肇事時段有16件是14時至20時，研判是「上班期間喝酒後酒駕」，市警局表示，會持續加強執法，擴大取締酒駕。

嘉義市警察局指出，統計嘉義市2022年酒駕肇事79件，死亡事故2件，取締酒後駕車有795件，其中以「刑法第185條之3」酒測值超過每公升0.25毫克、不能安全駕駛、肇事等犯行而移送法辦有495件，依「道路交通管理處罰條例第35條」舉發有300件。

今年1月至8月，取締酒後駕車計424件，酒駕肇事73件，死亡事故3件；其中，騎機車肇事46件占63％最多，其次是駕駛汽車肇事24件占32.9％，駕駛慢車肇事3件占4.1％。

肇事時段分布於14時至20時共16件，研判應為「上班期間飲酒後騎乘車輛」；另有15件肇事時段分布於06時至12時，研判應為「宿醉狀態後騎乘車輛」。

嘉市警局長陳炯旭表示，為強化取締酒駕執法，警方將持續在易發生酒後駕車違規路段、場所及周邊道路安排勤務，並採取多處封閉式路檢點，積極攔查、檢測，嚴格取締酒駕。

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