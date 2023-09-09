彰化縣政府今年6月開始在彰化火車站附近6個路段試辦騎樓停放機慢車，成效良好今再增8路段，不過彰基附近沒有納入，當地民眾失望。（本報資料照片）

今增加8個路段有自立街、三福街、長壽街、長發街、成功路、陳稜路、民生路以及文心街，包括景區、彰基醫院、永樂街等商圈。（本報資料照片）

彰基總院周遭因檢舉魔人出沒，成為警方強力取締違停的區域。（本報資料照片）

彰化市區機車位嚴重不足，當地機車族抱怨沒位停被開單，彰化縣政府今年6月頒定「彰化縣彰化市騎樓停放機慢車規定」，開放6個路段騎樓供機車族停車，成效良好今再增8路段，不過彰基附近沒有納入，當地民眾失望。

彰化市今年6月開放騎樓停放機慢車，試辦的6個路段包括中正路二段、三民路、中正路一段北側雙號532號到574號、中正路一段、光復路以及和平路，主要集中在彰化市火車站附近。

今增加8個路段有自立街、三福街、長壽街、長發街、成功路、陳稜路、民生路以及文心街，包括景區、彰基醫院、永樂街等商圈，不過不包含彰基醫院周邊的旭光路、中興路及博愛街等，當地民眾失望，認為應該開放。

縣府交通處表示，在研議與開放路段時，都充分與商家及里長溝通，當地里長認為彰基應先提供充足的停車位給患者及醫院人員使用，再看停車亂象有無改善後，才來談開放騎樓，因此未將彰基周邊相關路段納入，未來是否再擴大，將視民意再決定。

不過依現行規定停放機慢車應留設行人、機車及自行車進出空間。交通處，若騎樓寬3.5公尺以上，機慢車以停放一列為限，車輪邊緣應與建築標齊，若是3公尺以上騎樓，機慢車得以斜向停放，並維持騎樓淨寬1.5公尺以上無障礙通行空間。

交通處強調，若未依規定停放妨害行人通行，仍視為違規停車，警方將依道路交通管理處罰條例逕行舉發；警方表示，未依規定停放妨害行人通行，除警方會主動告發外，民眾亦可檢舉，依道交條例可處600元以上、1200元以下罰鍰。