澎湃新聞9日報導，受海葵颱風殘餘渦旋影響，粵西、珠三角南部等地局部仍有大暴雨或特大暴雨。廣東氣象服務中心發布相關消息也以「暴雨列車碾壓廣東」提醒小心安全。

據廣東氣象服務中心官微消息，海葵殘餘渦旋位於粵西地區，移動速度緩慢，受渦旋東側偏南氣流影響，今天（9日），粵西、珠三角南部、汕尾有暴雨，局部大暴雨或特大暴雨，其餘市縣有陣雨，局部大雨。10日南部雨水依舊頻繁，11日降雨減弱。

廣東遭遇的此輪降雨持續時間長，雨勢大。據廣東天氣網8日發布消息，此輪強降雨過程雨帶具有「列車效應」，強降雨從頭到尾不斷經過。廣東氣象服務中心官微在發布相關消息時，掛上了「暴雨列車碾壓廣東」的話題詞條。

9月8日08時到9日08時，廣東的強降雨主要集中在西部，陽江、茂名一帶雨勢最猛，各地市累計雨量最大的點：茂名電白區嶺門鎮460毫米、陽江陽西縣溪頭鎮447毫米、佛山高明區荷城街道262.5毫米、江門鶴山市沙坪街道241.5毫米、肇慶高要區金利鎮214.4毫米。今天（9日）早晨，粵西到珠三角南部地區強降雨持續，多個市縣暴雨預警信號生效中，請繼續做好防禦工作。

廣東氣象服務中心提醒，周末廣東強降水仍線上，需注意以下幾點：

1、密切關注預警預報。

2、防範山洪和地質災害。不要在低窪地、河道逗留。

3、防範城市內澇。不要在低窪路段、下沉式陸橋或地下空間停留，遇到積水路段盡量繞行。遠離路邊的電箱、電樁等用電設施，防止因漏電引發危險。

4、防範交通出行風險。降雨時低能見度、道路積水、路面溼滑導致的交通通行氣象風險較高。雨中駕駛車輛應低速緩慢行駛，保持車距，不要強行通過積水路段。

5、防範局地強對流天氣。外出時注意遠離大樹、看板、高塔，遠離未完工建築工地、圍牆、棚架等搭建物，防止被高空墜物砸傷。