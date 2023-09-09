台北市大直街「基泰大直」的工程，由於施工不慎，造成鄰近民宅坍塌，牽連周遭逾400位居民有家歸不得，已安置他處3天，然而基泰高層神隱至今，始終未出現協調善後，台北市副市長李四川今(9)日嚴重譴責基泰負責人不敢負責任，強調若持續神隱將走法律途徑。

原本基泰總經理據稱將在今日中午前往事故現場，但最後仍未出現；李四川表示，自己今早在工地，為了討論住戶的安置部分要與對方協調，因此要求工地主任轉達要對方到事故現場，但是到現在（截至今日中午12時）都找不到他，剛剛台北都發局長王玉芬也打電話給總經理辦公室，但對方祕書也說找不到總經理。

李四川說，基泰有承諾賠償要負責，但安置的部分，怎麼樣安置、安置的時間多久、住戶的賠償等進一步的規畫，這些細節到現在都還沒有談。

「這不是處理事情的態度」，李四川現場嚴正譴責譴責基泰所有的負責人，不敢為這件事情負責，「提出最嚴重的譴責」，並強調市府後續也會持續與對方聯繫。

李四川也透露，自己曾打給他，但對方都關機，直言目前基泰總經理的對外聯繫管道全斷，全靠總經理辦公室的秘書充作對外聯繫窗口，但秘書也說找不到他，強調若對方持續神隱，市府就會走法律途徑。