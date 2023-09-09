美國有線電視新聞網（CNN）7日引述即將出版的馬斯克傳記指出，去（2022）年烏克蘭出動無人潛艇攻擊俄羅斯黑海艦隊時，他曾「偷偷下令工程師切斷」衛星網路「星鏈」，導致烏軍失手。不過他昨（8）日否認報導，稱覆蓋克里米亞的星鏈網路一直以來都沒有啟用，何來「關閉」之說？他也證實基輔有要求連線，但他拒絕，強調若連通，將導致SpaceX涉及「重大戰爭行為及釀成衝突升級」，此事曝光後，馬斯克也被基輔砲轟「助長邪惡」。
綜合路透社、英國《衛報》（The Guardian）、「富比世」（Forbes）報導， CNN前執行長艾薩克森（Walter Isaacson）為太空探索科技公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）撰寫的傳記《Elon Musk》即將於12日出版，CNN 7日公布的內文節錄指出，搭載爆裂物的烏克蘭無人潛艇去年攻擊俄羅斯的黑海艦隊時，突然「斷訊並浮上岸，未造成任何損害」，原來馬斯克「偷偷指示」SpaceX工程師切斷克里米亞沿岸的「星鏈」（Starlink）衛星通訊網路。
文章指出，馬斯克擔憂俄羅斯會以核武回應烏克蘭對克里米亞的攻擊，擔心演變成「迷你珍珠港」事件，因此關閉星鏈，這也迫使基輔官員懇求他恢復星鏈通訊。
針對CNN公布的自傳節錄，馬斯克昨日在社群平台X（前身為推特）回應他人訊息，否認關閉星鏈網路的說法，稱相關區域的星鏈網路「本來就沒有連通」，「SpaceX沒有關閉任何東西」。
他說俄烏雙方應該同意停戰：「每過去一天，就有更多烏克蘭、俄羅斯年輕人為了爭搶、失去一小塊土地而喪命，但邊界幾乎沒有變化，這不值得他們送命。」
他接著證實烏克蘭政府確實有請他啟用克里米亞的星鏈網路，但強調自己拒絕了對方的請求，「政府發出緊急請求，要求啟用與塞凡堡（Sevastopol）間的星鏈網路。顯然意圖是擊沉所有停靠的俄羅斯艦隊，如果我同意了他們的請求，那麼SpaceX將會明確涉及重大戰爭行為及衝突升級。」
針對馬斯克當時關閉星鏈的決定，烏克蘭總統澤倫斯基高級幕僚波多利雅科（Mykhailo Podolyak）發文痛批，馬斯克的介入導致烏克蘭平民喪生，形容無辜犧牲的平民成為「無知與自大的代價」。
波多利雅科寫道：「不讓烏克蘭無人機透過星鏈干擾摧毀部分俄羅斯艦隊，馬斯克讓這支艦隊對烏克蘭城市發射口徑式（Kalibr）巡弋飛彈，導致平民、兒童身亡。」
他繼續寫道：「為何有些人如此迫切地為戰犯及他們殺人的慾望辯護？他們是否意識到自己正在為惡，並且助長邪惡？」
除此之外，烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）昨日接受英國《金融時報》（Financial Times訪）問時表示，馬斯克在未事先取得他同意的情況下，就與傳記作家艾薩克森分享星鏈的軍事機密，「我從未公開展示或談論我們的之間的通信」。
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