阿卡瑞茲在美網衛冕失敗，同時失去球王寶座。（美聯社）

This match is getting better by the minute!



This time it's Medvedev with the hustle and the winner. pic.twitter.com/h73YM3hYxV — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

美網男單決賽戲碼出爐，確定由球王喬柯維奇（Novak Djokovic）決戰老對手麥維德夫（Daniil Medvedev）。麥維德夫在準決賽7-6、6-1、3-6、6-3力克衛冕者阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz），阿卡瑞茲奪回球王寶座的計畫又要延後了，他在今年美網失去1280積分，喬柯維奇已進帳1200分（若摘冠可提升到2000分）。

麥維德夫說：「我只有1座大滿貫冠軍，現在要去挑戰一位大滿貫23冠的選手。」喬柯維奇2021年在美網決賽爆冷遭到麥維德夫直落三解決，那也是麥維德夫生涯首座大滿貫金盃。兩人生涯對戰，喬柯維奇9勝5負占上風，麥維德夫是有名的「硬地之王」，但是喬柯維奇在硬地賽事贏過他8次。

提起準決賽的勝利，麥維德夫說：「我說過要拿出十一分實力，結果我拿出十二分，除了第三盤。他好像是21歲（阿卡瑞茲），這麼年輕就有兩座大滿貫冠軍，當過好幾周球王，我想過去沒人做到過。要打贏他必須發揮超乎尋常的水準，我今天成功了。」

麥維德夫在硬地上更能發揮他的平擊球，退到底線後方一大步的打法，讓他一邊進行防守又能進行強力攻擊。阿卡瑞茲採用趨前攻擊搶下第三盤，但整體而言麥維德夫非常穩健，他的防守模式難以被攻破。對於喬柯維奇，這兩人無論是誰打進決賽都很棘手，不過麥維德夫向來被觀眾討厭，決賽的喬帥可望獲得「主場優勢」。