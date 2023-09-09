新北市2023至2024年青年租金補貼10月2日起開放申請，並改採隨到隨辦，同時在申請限制上，不論是家庭年收入或家庭成員每人每月平均收入雙雙放寬，只要符合條件且在新北市設籍、就學或就業者皆可申請。

城鄉局表示，今年青年租金補貼將從10月2日上午9點開放申請，截止日至明年12月31日下午5點，受理對象為年滿18歲至未滿40歲，新北市設籍、就學或就業的單身、新婚及育（孕）有未成年子女（胎兒）之青年。

今年度青年租金補貼申請除改採隨到隨辦外，在申請資格方面也放寬，家庭年收入限制由132萬放寬至133萬，家庭成員每人每月平均收入限制也從5萬5300元放寬為5萬6000元，只要身份符合且財產所得、租賃地位置符合規定者，均可提出申請。

租金補貼金額按月計算，核撥至公告該年度受理申請期間為限，審查符合資格者，單身每月3500元、新婚4500元、育（孕）有未成年子女（胎兒）1至2人者5000元，3人以上則為6000元。

申請方式可透過線上或紙本郵寄至新北市城鄉局住宅發展科，相關資訊詳情也登載於新北市城鄉局網站公告區，有申請需求者可上網查閱。