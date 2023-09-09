白安巡演北京嘉賓曾軼可驚喜現身。（相信音樂提供）

白安與曾軼可合唱〈最想見到你〉。（相信音樂提供）

白安舉辦《沒有人寫歌給你過吧》15場巡迴演出。（相信音樂提供）

白安《沒有人寫歌給你過吧》新專輯巡迴演唱會日前在北京舉行，在演唱〈光之街〉時現場突然停電，歌迷們在短暫的黑暗中紛紛笑說：「一定是白安的光芒太耀眼才讓電都跳電啦！」短暫停電後便很快恢覆，小小插曲瞬間讓大家與白安心的距離更加貼近，讓這首〈光之街〉也在這個夜晚充滿更加獨一無二的回憶。

白安除了透過歌曲和歌迷分享心情，也和歌迷分享生活體悟，她說自己收到了一箱芒果，而這箱芒果並不普通，它是白安已過世的父親在兩年前為她預訂的。兩年後這份「特殊的」父愛終於幾經輾轉來到了白安手上。順著父親的愛，白安分享對「無條件的愛」的思考，並感性坦言自己對接下來將要演唱的〈白色〉已有了全新感悟。演唱時白安動情哽咽，而現場歌迷則暖心接歌，齊聲合唱，與白安一同完成了這首表達溫暖愛意的浪漫之歌。

而北京場空降的驚喜嘉賓便是重磅彩蛋，白安的好友曾軼可力挺現身，兩人從選歌到最終確認就花費了將近半年的時間，最終決定演繹白安十分喜歡的曾軼可的作品〈有可能的夜晚〉，一曲唱畢現場觀眾紛紛呼喊「再來一首」，白安笑說：「今天這麽難得，當然不會只讓她唱一首歌啦！」曾軼可也「吐槽」笑說：「我挑了幾首主打來合唱，想幫她打歌但最終還是選定了這首歌，因為白安說其他幾首她想要自己一個人唱」，現場歌迷笑翻一片，於是，兩人再為現場觀眾加碼演唱白安的〈最想見到你〉，引發全場感動大合唱。

白安《沒有人寫歌給你過吧》新專輯巡迴演唱會自去年10月起跑，歷經台北、高雄、台中、杭州、南京、上海、深圳、廣州、武漢、長沙、西安、重慶、成都等城市，最後來到北京。

為了見歌迷，白安排除萬難、跋山涉水赴約，武漢、西安場遇到颱風攪局，原定的航班被迫取消，幾經波折後終於順利抵與大家見面。很多喜愛白安的歌迷朋友們頂著大雨早早來到現場排隊，力求可以得到離白安近一點、再近一點的絕佳位置。白安也表示：「希望下次的相見不會再這麽晚，希望下次可以帶著新專輯再來跟久違的大家見見面」。