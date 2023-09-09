胡瓜（左）稱讚蘇侯宇越挫越勇。（民視提供）

胡瓜主持的民視《全能歌手》進入第2周的「敗部復活賽」，將淘汰4位選手，上周蘇侯宇、陳宥妮、陳子佑、凱西都因表現欠佳暫時進入觀察區，讓賽事越來越緊繃，就連身經百戰的胡瓜都為選手們捏了把冷汗。參賽者張龍之前被淘汰時，曾氣到嗆聲不再回到舞台，胡瓜這次也特別提醒他凡事放鬆，不要患得患失。

蘇侯宇演唱〈斷點〉雖然被評審老師認為選歌沒這麼適合，但整首歌情緒很適合蘇侯宇的個性，胡瓜聽後露出犀利眼神，問道：「看你樣子經歷很多，很常參加比賽對嗎？」蘇侯宇深呼吸一口氣回答：「是，通常比賽第一集就Bye Bye」，胡瓜為此讚賞他熱情、認真、執著及越挫越勇的態度。

張龍遭到淘汰時，曾在VCR訪問表達不滿甚至放話不願重回節目比賽，結果他放棄不了熱愛的歌唱決定參加敗部復活，還在上周拿到冠軍。把參賽者都當作自己孩子的胡瓜不再提起過去的事，建議他心理壓力不要這麼大、不要患得患失，這樣比較能表現，張龍也表示以後會更努力。