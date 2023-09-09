侯友宜強調自己是經國民黨全代會通過的總統提名人，他會盡全力贏得勝選。曾雪蒨攝

侯友宜稱讚南投微熱山丘知名的鳳梨酥酸中帶甜好滋味。曾雪蒨攝

侯友宜親切跟微熱山丘假日市集農民打招呼。曾雪蒨攝

朱立倫邀柯文哲喝咖啡，讓「侯柯配」有譜，還說「誰正誰副尊重侯友宜」。對此侯友宜強調，自己是國民黨徵召、經全代會通過的總統參選人，他會堅定步伐結合所有力量贏得最後勝選，至於副手「時間到了會跟各位報告。」

另侯友宜近日提出多項攸關民生政見獲得熱烈回響，最新民調也從老三追過柯文哲成為老二，直逼綠營對手賴清德，對此侯友宜表示，候選人最重要的就是要提出人民有感的政見，近日提出的巴氏量表、老人健保、癌症基金、觀光等政見後，民進黨馬上跟進，可見這些政見都是人民有感的政見，「候選人最重要要拿出魄力拿出好的意見、解決人民現階段的痛苦」，這正是我現在的態度。

侯友宜重申，他是國民黨徵召的總統參選人，一定會結合所有力量贏得勝選，讓做得不好的民進黨政黨輪替，讓人民的痛苦不再如此這般遭受不公平的待遇，尤其執政黨弊案連連，讓大家都不能忍受，他呼籲大家「讓侯友宜用魄力解決，如此民怨得以平息，人民也會知道政府知道做了哪些事。」

對於今晚在新北市舉行的首次縣市首長會議，外傳將邀請前立法院長王金平擔任競總主委，對此侯友宜表示，各縣市首長都是他的好朋友，也都有革命情感，感謝大家今天齊聚板橋，一起討論現在人民面對哪些問題，不管是哪個城市都有它的困難度，如何解決地方問題需要中央地方一起同心協力，讓國民黨在執政過程做得更好是今晚會議主要的目的。