「2023金門古蹟日」開幕典禮由「金門傀儡戲劇團」大師蔡遠進帶來精彩開場表演。(于家麒攝)

文化局長呂坤和主持「2023金門古蹟日」開幕儀式，號召民眾一起體驗傳產文化。(于家麒攝)

今年金門古蹟日活動響應中央主題，定名為「樂活古蹟、鄉鎮漫遊」。(于家麒攝)

「2023金門古蹟日」活動至成功海灘舉辦「牽罟」傳統捕魚技藝體驗，讓民眾參與傳統捕魚技能。(圖／金門縣文化局提供)

已邁入第20屆的「2023金門古蹟日」今(9)日開跑！上午於陳景蘭洋樓前廣場由縣文化局長呂坤和主持開幕儀式，廣邀民眾在本週末兩日(9月9日、10日)一起體驗傳產文化、漫遊鄉鎮史蹟。呂坤和表示，每年9月第3個週末為「全國古蹟日」，今年更響應歐洲文化遺產日「Living Heritage活態遺產」主題，希望讓大眾更瞭解有形的文化資產場域及館所，與無形文化資產的藝術、技術傳承者的日常工作。

文化局指出，今年金門古蹟日活動響應中央主題，定名為「樂活古蹟、鄉鎮漫遊」，於今、明兩天針對地區各鄉鎮推出適合親子共遊的主題行程。在各鄉鎮進行導覽解說古蹟景點及傳藝表演、傳產體驗、趣味互動遊戲等寓教於樂系列推廣活動，期以拉近民眾與文化資產的距離。

文化局說明，活動第一天，9日上午9時(第一梯次)安排於金湖鎮歷史建築「陳景蘭洋樓」舉辦古蹟日活動開幕，邀請在地傳統藝術表演團隊「金門傀儡戲劇團」大師蔡遠進帶來開場表演，隨後並至成功海灘舉辦「牽罟」傳統捕魚技藝體驗，讓民眾一起參與傳統捕魚技能。下午2時(第二梯次)則於金沙鎮陽翟老街安排「拭餅」體驗品嘗活動。

活動第二天，10日上午9時(第三梯次)則規畫於金城鎮縣定古蹟「清金門鎮總兵署」安排帆布拓印活動；下午1時(第四梯次)於古寧村辦公處體驗蚵殼再利用、品嘗麵茶創意料理；下午3時30分(第五梯次)於上庫社區活動中心體驗菜粿活動，並可於縣定古蹟烈嶼吳秀才厝體驗欣賞南管表演。同時，各場次之文資景點也設置導覽解說與認證遊戲關卡，以提供學員前往參訪及集章兌換推廣品。

文化局補充，9月16、17日兩天，另結合中央文化部文資局補助，於台中文化資產園區串聯22縣市共同辦理「全國文化資產行動博覽會」，現場除設攤展示介紹金門縣內古蹟再利用樂活據點及益智問答互動，並規畫介紹金門拭餅傳奇故事與手作體驗趣味遊戲等項目，促使台灣遊客增加前來金門旅遊觀光的意願。

文化局也表示，透過古蹟日系列活動，將金門豐富的文化資產保存活化觀念，深植於一般民眾基礎觀念，體驗認識金門豐富多元永續的文資寶庫，俾利提升民眾參與傳承維護珍貴文化資產工作共識。