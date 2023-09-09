蔡英文總統9日日上午出席「全國律師聯合會第76屆律師節慶祝大會」時表示，自她上任以來，政府逐步落實各項司法改革，包括《國民法官法》將國民的視野及經驗納入審判；今年1月，《犯罪被害人權益保障法》修正通過，對被害人及家屬，以更同理、尊嚴的方式提供支持與協助。

蔡英文表示，《律師法》於今年再次修法，新增「公職律師」規定，她強調，政府會持續與律師界加強合作，讓司法改革腳步不停止，一起努力實現公平正義、促進民主法治的發展。

蔡英文致詞時表示，今天是9月9日律師節，很高興在這個重要的節日，跟所有律師先進一起來參加慶祝大會。

她說，這幾年來，她和大家共同見證許多制度的變革。像是原本的「中華民國律師公會全國聯合會」改組為「全國律師聯合會」，透過個人律師進行直接投票選舉，這是律師界自治、自律的重要展現。

蔡英文感謝全國律師聯合會陳彥希前理事長帶領團隊，為全國律師開創新局，立下典範。也感謝尤美女理事長承擔重任，相信未來在尤理事長的帶領下，全律會將更加蓬勃發展。

她提到，律師被稱為「在野法曹」，相對於執行公權力的法官和檢察官，律師必須在個案當中，為當事人爭取最佳利益。在臺灣邁向法治國家的過程中，律師更扮演著維護民眾權益，進一步落實公平正義的關鍵角色。

蔡英文說，也感謝律師朋友，積極參與司法改革。從她第一個任期召開司法改革國是會議以來，我們已經逐步落實各項改革，包括《國民法官法》在今年1月正式上路，讓國民能有機會參與審判，將國民多元的視野及經驗納入審判當中，可以讓司法判決更周全。同時，也能夠縮短司法和人民的距離，提升司法透明度，增加國民對司法的信賴。

蔡英文說明，同樣在今年1月，《犯罪被害人權益保障法》修正通過，相關新制在7月正式上路。過去，法規強調「補償」及「保護」，修法之後，則是以對犯罪被害人及家屬，更有同理心、更具尊嚴的方式，提供支持與協助。我們也提供資訊平台，讓被害人能夠了解案件進度和各項權益，同時提高層級，把這項業務交由行政院來督導，並且建構跨部會的服務網絡，為被害人提供更多的資源和協助。

她認為，除了讓民眾得到更好的法律服務，我們也要透過法律協助企業的發展。就在上個月，《智慧財產案件審理法》新制已經上路，這是15年來最大幅度的修正。經過這次修法，台灣的智慧財產訴訟制度，不僅可以符合國際潮流，也更具專業和效能。尤其在營業秘密訴訟保護上更加周延，可以提升國內產業競爭力，讓護國神山能安穩發展。

蔡英文指出，和大家息息相關的《律師法》在2019年修正過後，今年也再次完成修法，新增「公職律師」規定。希望借重律師朋友的專業，來提升政府法律專業能力，讓政府機關和公立學校在推動業務時，能夠妥適處理法律和因應訴訟。

蔡英文強調，在社會的各領域，都需要法律服務，她要感謝全律會規劃各式專業課程，這些研習都有助於律師朋友開拓視野、深化實力，在各領域做出貢獻。未來，政府也會持續跟律師界加強合作，讓司法改革的腳步不會停止，回應台灣社會和人民的期待。我們要一起努力實現公平正義、促進民主法治的發展。