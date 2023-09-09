性平議題近來深受各界關注，黃昆輝教授教育基金會今(9)日公布「性別平等教育民意調查」結果。依照數據顯示，近5成民眾同意女性應服兵役，其中女性受訪者超過4成贊同，男性同意比例則超過5成；而逾6成民眾贊同高中改為男女合校，男性支持比例高於女性。

黃昆輝教授教育基金會所進行的「性別平等教育民意調查」，自8月20日到23日之間透過市話與手機調查全國22縣市年滿20歲民眾，共完成1069份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

民調針對諸多與教育有關性平議題展開調查，其中針對女性是否應服兵役，47.8％的受訪者同意女性應服兵役，而男性54.9％贊同，女性41％同意。值得關注的是，民眾年齡愈高，逾支持女性服兵役，65歲以上民眾55.9％支持，20到34歲支持率為37.4％。另外，近7成民眾認為傳統性別刻板印象不嚴重。

至於「男女分校的高中應改為男女合校」的議題，則高達64.6％的受訪者同意，只有13.6％不同意，而男性的認同比例為69.3％，高於女性的60.2％。

而就校園性騷擾與性霸凌的現象，調查指出，近78％的民眾認為，學校會以維護校譽為優先，淡化性霸凌與性騷擾事件的處理；同時也有85.4％的民眾認為色情媒體推波助瀾，76.7％受訪人認為旁觀者冷漠不揭發，均為導致校園發生性霸凌或性騷擾的原因。

對於前教育部推動性別平等教育的成效，雖然41.9％的民眾認為成效佳，但學歷愈高的民眾認為成效好的比率愈低：國中以下（47.9％）、高中職（45.6％）、 大專以上（37.4％）。

調查提到，受訪民眾認為促進性別平等最有效的方法，依序是家長的身教（47.1％）、落實性別平等教育（30.2％）以及媒體發揮宣導 作用（15.8％）。

黃昆輝教授基金會董事長黃昆輝表示，這次民調發現台灣民眾的性別刻板觀念已鬆動，將近7成民眾認為「重男輕女」、「男主外，女主內」、「男陽剛， 女溫柔」這些傳統觀念並不嚴重，甚至有80.2％的受訪民眾鼓勵子女突破社會對不同性別的期待，勇敢追求個人的興趣和專長。不過，從調查中也可見，民眾對於學校性霸凌、性騷擾的事前預防和事後處置， 都信心不足，值得相關單位還有學校關注。

台灣師範大學健康促進與衛生教育系名譽教授晏涵文則說，近來Me Too事件引起各界關注，除了應將法令修得更周延，前端的預防工作也更為重要。

晏涵文認為，男女同校但不同班，反而更糟糕，提早適應男女共存的社會，兩性才能夠和諧共融。對於女性服兵役議題，需要有更完善的配套措施，像是以色列男女都要當兵，且已無法服役為奇恥大辱，我國是否能做到相同的情況，不僅與軍事科技發展有關，還必須先考量到性別框架的文化與環境，才能再討論是否執行。