選擇車位眉角多，常讓許多車主不知該如何是好，一名網友有租車位的需求，在租金差不多的狀況下，猶豫要選戶外平面車位還是室內機械車位，沒想到，許多網友一看到機械車位是「塔式」就極力勸原Po選平面，並列出塔式機械車位的缺點，光上下班時間停車就相當耗費時間。

該名網友在PTT論壇上提到，目前在這兩種車位上進行選擇，室外平面車位的優點就是好停，但需要忍受風吹日曬雨淋，室內塔式機械的優點就是不用風吹雨打，但有可能遇到機械故障的狀況，好奇網友們會如何選擇？

文章引起熱烈討論，許多人看到塔式機械車位，秒選平面車位，「塔式絕對不考慮，先選1再找其他室內」、「室外搭棚子，機械能不要就不要」、「一周洗一次車vs.等一次車5分鐘起跳」、「塔式是最雷的機械車位」、「塔式有個更糟糕的點，有破車漏油的話，一堆車都會遭殃。」

此外，有網友提到，可以再探詢一下是否有室內平面的車位，才是長久之計，「再多看看吧，寧願遠一點，如果可以室內平面絕對最好」、「我個人是都不選，堅持找室內平面」、「堅持找室內平面+1」、「室內平面最好，再來室外平面最好周邊不要有樹或路燈電桿，最差就是機械了。」