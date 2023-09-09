雲林縣「斗南木藝生活節」吸引人潮，後續縣內各商圈將接棒上場。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

疫情過後雲林縣政府為活絡經濟，結合中央與地方資源，共同推動商圈觀光產業刺激消費，縣內7處商圈9至10月陸續安排商圈年度特色活動，9日斗南鎮形象商圈發展協會「斗南木藝生活節」打頭陣，在斗南車站前廣場登場，包含特色木藝文化、地方美食等，要讓大家感受雲林商圈的精彩之處。

「斗南木藝生活節」是斗南鎮形象商圈最重要的活動之一，每年展現不同樣貌的斗南，今年活動結合在地特色木藝產業、馬鈴薯等農特產，各種類別店家並組成市集區，推出有趣DIY體驗，開場儀式由雲林副縣長謝淑亞、縣議員李明哲、商圈發展協會創會理事長羅紫軒等人共同主持。

謝淑亞表示，近幾年縣府輔導商圈發展特色地方產業，今年縣府與商圈攜手於秋季推出一系列活動，9月包括9日斗南形象商圈「斗南木藝生活節」、30日起連續2天西螺延平老街商圈「米醬小鎮生活節」，藉由活動為商圈帶進人潮，提升知名度，促進地方經濟發展。

10月起有7日草嶺形象商圈「草嶺樂遊遊、低碳市集綠色生活」、8日斗南青年商圈「他里霧生活季」、14日北港形象商圈「國際糕餅麻油節」、21與22日古坑華山商圈「華山六寶宴暨森之食」、28日土庫好COOL商圈「萬聖節街區踩街兒童變妝比賽」與29日「土庫國際生活節」。

謝淑亞指出，斗南鎮形象商圈擁有許多特色店家，此次活動邀請木藝匠心職人「國寶級葫蘆藝術家」江宗慶，帶著民眾彩繪葫蘆；愛玉職人小輝俠與大家「洗愛玉DIY」，一起動手洗出最美味的愛玉。另外除了現場消費滿額抽獎，還有線上抽獎「互動打卡抽大獎」，最大獎為機車1台。