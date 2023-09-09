台北市中山區大直街連棟民宅7日晚間疑因一旁興建工地施工未灌水，造成民宅傾斜龜裂進而下陷，為防災情擴大，8日遭撤離的民眾，一早陸續回到現場登記要返家取物。（郭吉銓攝）

北市大直街基泰建設的都更建案，因疏失導致周邊地面坍塌，7棟鄰宅成嚴重受損，一夜之間，454人無家可歸，只能棲身政府安排的旅館。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨(8日)表示，現在麻煩是在哪裡？是這些土地價值，人家可能一輩子積蓄就是一棟房子，結果卻一夜之間歸零。

北市大直街基泰建設的都更建案，規畫興建地上12層、地下3層建物，沒想到疑因工程疏失導致周邊地層下陷，附近38棟民宅居民被迫緊急疏散，其中7棟影響嚴重。

吳子嘉昨在節目《關鍵時刻》中談到，還好不幸中的大幸是沒有人命的傷害，只有財產損失，但他認為，那麼大的坍塌面積，這要賠償起來不得了，不相信一個民間公司有能力負責到底，剩下責任他認為蔣萬安市長要立刻介入。

不只如此，吳子嘉指出，麻煩是在哪裡？這些土地價值呢？這些居民不是光只有損失，而是以後這些所有房地產沒有能力處理，人家可能一輩子積蓄就是一棟房子，結果卻一夜之間歸零。