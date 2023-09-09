北市大直街基泰建設的都更建案，因疏失導致周邊地面坍塌，7棟鄰宅成嚴重受損，一夜之間，454人無家可歸，只能棲身政府安排的旅館。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨(8日)表示，現在麻煩是在哪裡？是這些土地價值，人家可能一輩子積蓄就是一棟房子，結果卻一夜之間歸零。
北市大直街基泰建設的都更建案，規畫興建地上12層、地下3層建物，沒想到疑因工程疏失導致周邊地層下陷，附近38棟民宅居民被迫緊急疏散，其中7棟影響嚴重。
吳子嘉昨在節目《關鍵時刻》中談到，還好不幸中的大幸是沒有人命的傷害，只有財產損失，但他認為，那麼大的坍塌面積，這要賠償起來不得了，不相信一個民間公司有能力負責到底，剩下責任他認為蔣萬安市長要立刻介入。
不只如此，吳子嘉指出，麻煩是在哪裡？這些土地價值呢？這些居民不是光只有損失，而是以後這些所有房地產沒有能力處理，人家可能一輩子積蓄就是一棟房子，結果卻一夜之間歸零。
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