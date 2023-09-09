蔡英文總統今天出席「誌過去，致未來－平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，她致詞表示，今天台灣是第一次舉辦平復國家不法的儀式，要頒發名譽回復證書，許多前輩在威權時期受到國家不法的侵害，藉由公開儀式，要替台灣的民主前輩平復冤屈，她要代表政府，向所有在場，以及未能到場的前輩和家屬們致上最深的歉意。

行政院長陳建仁、國家人權委員會主任委員陳菊、行政院政務委員羅秉成、發言人林子倫、法務部長蔡清祥、內政部長林右昌、威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長徐偉群等均出席，蔡總統總統與現場貴賓一同進行平復國家不法儀式，並親頒名譽回復證書，由受難者呂昱（呂建興）以及受難者蔡焜霖家屬代表接受。

蔡英文說，台灣已經是一個民主自由的國家，但必須藉由轉型正義正視過去的威權統治，釐清當時國家不法行為的相關責任，讓歷史真相更加清晰，因此，台灣在2017年透過《促進轉型正義條例》，並成立促轉會，這是台灣透過法律、成立組織投入轉型正義的工程，去年促轉會完成階段性任務後，她請行政院統籌，交由六大部會延續轉型正義工作。

蔡英文提及，其中，法務部已經平復司法不法、行政不法的案件共有1439件，由內政部負責的權利回復工作，也在今年1月成立權利回復基金會後開始進行，已經受理1594件的賠償金申請案，核發超過22億元的賠償金，也通過1439件名譽回復證書的申請，並且在今天的典禮上交到各位前輩的手中。

蔡英文也特別向9月3日離世的白色恐怖受難者蔡焜霖致意。她說，蔡焜霖是第一批被送到綠島的政治犯，在被關押10年出獄，但沒有被黑牢擊垮，更創辦雜誌，努力推廣人權，很遺憾蔡焜霖沒辦法到場，但蔡焜霖的精神和遺志會在民主的道路上，繼續引領大家前行。

蔡英文強調，要請法務部、內政部加速推動權利回復與賠償的工作，早日還給被害者應有的正義與公道，希望在她的任期結束之前，能讓工作再往前推進。

她最後表示，在威權時代每一位被害者的遭遇，不只是一個人的故事，是大家要共同面對的一整個時代的歷史，探究這些歷史的真相、修復傷痕、取得諒解，達到轉型正義的目的，也讓台灣的民主和自由不再走回頭路。