美國總統拜登明天到訪越南，雙邊關係將升至戰略層級。分析認為，越南受中國「戰狼外交」壓迫，又想擴大武器來源，並盼在經濟與科技獲美方協助，因而升高與美國合作的意願。

美國總統拜登（Joe Biden）10至11日訪問越南，雖然自1995年越美關係正常化以來的歷屆美國總統都曾來訪，不同的是，拜登這次是應越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）之邀，成為首位由越共總書記邀請到訪的美國總統。

越南與中國目前是「全面戰略合作夥伴」關係，比越美的「全面夥伴關係」還要高兩階。拜登這次出訪越南，外界一般認為越美關係將升至戰略層級，但是否會連晉兩級趕上越中關係，外界對此有許多猜測。

自拜登上台以來，多名高層官員陸續訪問越南，且每次都不忘提及盼將雙邊關係升級。然而，越南一直低調以對，直到今年3月底阮富仲與拜登通話，一切才漸漸明朗。面對複雜的內外局勢，越南終於點頭答應。

美國之音（VOA）越文網分析指出，美國所倡議的「自由開放的印太」對於區域各國來說，是抵抗中國經濟與軍事壓迫的防禦工事。越南最後同意美國升級關係的提議，部分就是因為中國過頭的「戰狼外交」。

報導表示，中國海警頻頻打擾越南油氣探勘，並經常攻擊越南漁船，讓越南私下向美國表達對於加強航海監視與技術合作的興趣。分析認為，在越美關係升級的談判桌上，這些都是極具吸引力的議題。

另一方面，越南過去的武器來源主要由俄國所供應，但觀察家認為，在俄烏戰爭後，越南也意識到，手上的俄國武器似乎沒那麼有效，加上戰事可能衝擊俄羅斯的武器生產與供應，越南必須設法多樣化軍購管道。

而受歐美主要出口市場消費緊縮拖累，越南今年經濟吹起逆風，上半年經濟成長率僅3.72%，全年6.5%的經濟成長目標就要失守。面對經濟與產業轉型的困境，使得越南想進一步尋求美國的支援。

越南中央經濟管理研究院前副院長武智成（Vo Tri Thanh）表示：「深化與美國的貿易和投資，有助越南克服當前的困難」。美國目前是僅次於中國的越南第二大貿易夥伴，也是越南的第八大投資來源國。

武智成還說，越南近年提出以創新、創造、技術為重的經濟發展目標，希望一改對廉價勞動力、自然資源和土地的依賴局面；此外，越南正走向數位化和綠色經濟，盼深入融入全球供應鏈，這些都是華府能幫上忙的地方。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今年7月訪問越南期間提及，越南已成為全球半導體供應鏈的重要一環，美國將越南視為擴大綠色能源、建立更具韌性供應鏈的重要夥伴。都與越南對發展先進科技的期待不謀而合。（編輯：陳承功）1120909