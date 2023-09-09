「華盛頓郵報」取得一份文件顯示，中國軍方藉由提供工作機會等巧妙手法，鎖定具專業技能的美軍現、退役人員來補強自身，以縮短與美軍的差距。

華郵指出，文件出自美國空軍參謀長布朗（Charles Brown）上將。布朗已獲美國總統拜登提名接任美軍參謀首長聯席會議主席。

這份文件是今天發給空軍人員作為提醒，顯示五角大廈嚴肅看待中國利用跨國企業僱請美國人傳授先進軍事技能和戰術一事，揭露中方策略並予反制。

布朗在信中指出，與中國政府有生意往來的外國公司「正鎖定並招募具美國和北約訓練背景的軍事及各領域專業人員」。

布朗在這封盼提醒所屬提高意識與責任的文件中說：「成為對方種子教官後，許多接受合約者正危害我們的國家安全，將他們的同袍和國家安全置於險境」也盼部屬即使離開部隊，也要保護「國防訊息」。

官員們不願證實究竟有多少美軍現、退役人員被視為已由中國秘密招募，僅稱這類情況的增加程度令人憂心。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇透過聲明回應，中國政府敦促美方「尊重相關企業發展正常商業活動，不要一概而論，濫用國家安全理由抹黑相關企業」。

美國空軍特別調查局（AFOSI）1名特別調查員表示，中國軍方的作法包含推薦一些最初看似無害的職務，並在國防工業活動場合直接與美方人員接觸。

這位特別調查員表示，雖然中國最常鎖定的對象是美軍飛行員，但對其它各種職務的退役人員也不拒絕。

官員們表示，發出招聘者有純民間企業，也有背後具官方背景的民企，應聘者的簽約對象則為中國政府。招攬文字中常使用國防部門的慣用語言，不乏諮詢、顧問或培訓。

這名調查員表示，最擔心者莫過於有些人即使發現工作內容與中國軍方有關聯，也會自我合理化為合法之舉。

這名調查員說：「我們希望大家能瞭解：如果（工作）真是好得難以置信，那就是真的有問題。」他還以「狡猾」形容中方手法，

官員們敦促現、卸任軍方人員應主動回報是否應聘訓練外國軍隊。

美國政府今年6月以和中國政府關係密切為由，將全球數十家公司列入黑名單，包括幾家航空培訓公司。

這些被列入黑名單的公司，其中包括由黑水保全公司（Blackwater Worldwide）前負責人普林斯（Erik Prince）所創的中國國企「先丰服務集團」（Frontier Services Group），以及南非試飛學院（TFASA），後者因據報僱用西方飛官培訓中國飛行員而上榜。

美國智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）亞太安全事務主任克羅寧（Patrick M. Cronin）表示，另有跡象表明，北京正加強關注和培訓人員，以破壞美國情蒐中國政府的企圖。

克羅寧說：「經由招募我方關鍵人員、取得我方關鍵技術以弄清美軍做法，對他們達標戰略目的至關重要。」（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1120909