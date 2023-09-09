民進黨主席賴清德今出席亞洲自由民主聯盟（CALD）30週年大會並致詞強調，民主是世界上最強大的團結力量，未來會帶領台灣與國際夥伴攜手合作，共同維護區域的民主、和平與繁榮。賴清德並與國際組織代表簽署聯合聲明，宣示以和平為目標，支持台灣人民持續維護兩岸現狀的各項努力。

亞洲自由民主聯盟是泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡、蒙古、柬埔塞、印尼及台灣政黨組成的區域性組織，民進黨也是創會會員之一。該聯盟選擇在台北舉行30週年大會及執委會，聚焦議題包括婦女權益、青年領導力、亞洲民主發展及區域合作，共有多達120位區域代表出席並參與討論。

賴清德首先歡迎各政黨及CALD代表赴台灣舉行年度會議，並強調民主是世界上最強大的團結力量，深信自由、人權、和平等價值超越國界，是各方追求的普世理念。民進黨身為當年為台灣民主化打拼的政黨，對於能成為CALD創會會員深感驕傲，雙方也持續將自由和民主視為共同的DNA。

賴清德表示，今年大會主題為「亞洲民主的未來」，這是此刻頗為重要的課題，因為亞洲正面臨威權主義的崛起，以及區域情勢的升溫。但所幸基於共享的價值與理念，在座各政黨能透過團結與合作來因應當前挑戰，這也是民主國家最終將獲得勝利的主要原因之一。

賴清德指出，近期提出的「和平四大支柱」及以民主、和平與繁榮為核心的「價值外交新時代」，這都是向世界展現台灣有信心保衛其民主並杜絕威權主義的擴展。CALD曾於今年4月被中國制裁，但未因此停止對民主、人權及法制的支持，此展現CALD對其信念的堅持。

賴清德致詞後，他並與CALD主席Francis Pangilinan、德國弗里德里希諾曼自由基金會區域總監Moritz Kleine-Brockhoff、國際自由聯盟秘書長William Townsend，以及CALD婦女委員會主席Jayanthi Devi Balaguru等代表簽署聯合聲明。

該聲明提及，台灣在面對外部挑戰時堅守民主原則，其韌性對世界各國具有啟發性，對維護地區和平與穩定至關重要，未來CALD將持續與台灣人民站在一起，守護其自由、民主生活方式及人權價值，並以和平為共同目標，支持台灣人民持續維護兩岸現狀的各項努力。

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