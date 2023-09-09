旺旺集團旺旺水神抗菌液。(旺普水神提供／李侑珊台北傳真)

9月開學季，流感疫情門診就診人次持續上升。根據疾管署最新資訊，上周單周新增12例流感重症死亡案例，且已經連續2個星期流感病毒陽性率超過20％，進入流感流行期。伴隨流感疫情已經連續4周上升，建議民眾可大量使用水神全系列產品於隨身消毒、環境和居家清潔、衣物或食器清洗等，安全防疫零死角。

旺旺水神表示，想要預防流行性感冒，以下為常見的預防措施：接種流感疫苗，尤其對於容易受感染的人群，如老年人、孩童和懷孕婦女，尤為重要。保持良好的個人衛生習慣，如經常洗手、使用肥皂和溫水洗手，特別是在接觸公共場所後、咳嗽或打噴嚏後以及用餐前。避免觸摸臉部、嘴巴、鼻子和眼睛等病毒進入身體的主要部位。使用紙巾或肘部遮住嘴巴和鼻子，當咳嗽或打噴嚏時，以減少病毒的傳播。避免密閉的公共場所，尤其在流感季節，盡量減少參觀擁擠的公共場所。

旺旺水神提到，還有保持良好的生活習慣，增強免疫系統，包括獲得足夠的睡眠、飲食均衡、適當的運動和減壓活動。充足的休息和營養有助於提高身體對抗感染的能力。適當的飲食和補充維生素，食用多種新鮮水果、蔬菜和均衡的飲食。避免與感染者密切接觸。定期清潔和消毒環境，如門把手、電視遙控器、手機等，以減少病毒的傳播。戴口罩。

除了以上的做法，水神全系列產品也可用於預防流感。旺旺水神指出，2020年6月日本北海道大學研究報告指出「微酸性電解次氯酸水」能有效對抗新冠病毒，使其不活化。

旺旺水神介紹，水神全系列產品成分皆為「微酸性電解次氯酸水」，而且獲得SNQ國家品質認證，並通過人體敏感肌膚測試報告，證實完全不刺激，取得人體肌膚測試報告的抗菌液，完全不含鈉，環保無殘留，孕婦孩童都適用。國家保證，國際把關的好品質，解除民眾的安全疑慮，用起來更放心。

旺旺水神抗菌液於旺旺水神官網、旺旺水神台北忠孝門市、旺旺水神蝦皮官方旗艦店、中天快點購、中華電信門市、康是美、大樹健康購物網、Ｍomo購物網、Pchome24h購物網、東森購物網及全台各大水神官方授權抗菌液補充站均有販售。