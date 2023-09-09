八德警方局前進桃園市立陽明高中以新聞案例和有獎問答方式，希望讓識詐知能向下扎根，提高學生警覺能力。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

八德警方局前進桃園市立陽明高中以新聞案例和有獎問答方式，希望讓識詐知能向下扎根，提高學生警覺能力。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

八德警方局前進桃園市立陽明高中以新聞案例和有獎問答方式，希望讓識詐知能向下扎根，提高學生警覺能力。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

八德警方局前進桃園市立陽明高中以新聞案例和有獎問答方式，希望讓識詐知能向下扎根，提高學生警覺能力。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園八德警分局「八德打詐隊」在副分局長梁仲銘率領下，前進桃園市立陽明高中，除宣導學子容易遭遇到的詐騙類型，如解除分期付款、假網拍、三方詐騙、假愛情交友等，也用新聞案例輔助、有獎徵答加深印象，希望讓識詐知能向下扎根，提高學生警覺能力。

梁仲銘說，根據內政部警政署的資料顯示，目前危害最高的五種網路詐欺態樣，包括假網路拍賣(購物)、投資詐欺、解除分期付款詐騙(ATM)、假愛情交友、假冒親友詐騙等。

八德分局以遭受詐騙實際新聞案例及有獎問答，來講解常見詐騙手法，另外強調使用網路時，應該要遵守網路禮儀、留意個人資料保護及注意自己的隱私安全等。警方除在禮堂，也更進一步入班宣導，推廣識詐教育，希望培養學生自我防衛意識，積極建構校園防詐網絡。

八德警方呼籲，遇到陌生、可疑的訊息，165全民防騙網、165官方LINE，輸入關鍵字，都有立即的查詢服務，165反詐騙專線更提供全民24小時，365天無休的諮詢服務，希望大家善用工具，保護自己的荷包，更進一步保護家人、周邊親友，免於受到各類詐騙的侵害。