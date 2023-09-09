《地獄里長》今（9日）在林哲熹尋找阿嬤的地獄之旅即將走完最後兩殿後迎來最終大結局。地獄第九殿「手足殿」邀來史上最年輕的三金滿貫得主盧廣仲客串殿主，地獄第十殿「未來殿」殿主一角邀請到邱勝翊（王子）擔綱壓軸客串，不僅特殊造型吸睛，更有吊鋼絲與聲音模仿的精彩演出。

林哲熹自曝是盧廣仲的忠實歌迷，得知盧廣仲要來客串演出，坦言心情既緊張又興奮，「因為我一直有聽他的歌，有一種歌迷見偶像的心情，我們趁拍戲空檔聊了很多，廣仲本人非常健談，還推薦了我一位作家的書。」兩人將有一場「親密」對手戲，林哲熹要以「無尾熊式」的姿勢，緊緊抱住盧廣仲不放，對此盧廣仲回應：「覺得哲熹很討人喜歡，可以跟他抱一整天。」

盧廣仲繼《花甲》電視劇與電影版後以客串身份跟瞿友寧導演合作，他不改幽默個性表示，「收到劇本覺得一天就可以收工很開心，場景很黑，不太適合農曆七月去。」雖然戲份不多，盧廣仲對殿主角色相當有想法，「覺得角色很玄，感覺需要一些奇怪的設定，就亂想出一些跟自身有點差距的特性。」此舉令導演瞿友寧非常認同，於是答應讓盧廣仲「畫」上鬍子來演出，「因為他覺得地獄設定有頑皮的氣氛，殿主應該有鬍子或是奇特的講話方式、笑聲，可能也跟廣仲本人有點調皮的個性有關。」

導演瞿友寧分享拍攝當天遇到不少狀況，「那天特別奇怪，不僅劇組發電機卡在半路，拍攝中途還有醉漢出現一度中斷拍攝。廣仲尤其辛苦，他必須在半夜的深山中不停地被吊來吊去，但是演員們都沒有覺得苦，不過在荒郊野外整體氣氛確實非常詭異，為了確保安全大家都不敢單獨行動。」