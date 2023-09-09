台中柔道何姓教練因7歲黃姓男童拒絕做柔道招式，竟以壓制、拋摔等行為導致男童因昏迷送醫搶救70多天仍身亡，法院依傷害致死罪判何9年徒刑定讞；黃母對何、台中體育總會、柔道委員會提求償1800萬元，民事認定何有過失且受聘於委員會，判應給付黃母182萬元，可上訴。

當時年僅7歲黃姓學童於2021年到校外上柔道課，遭70歲無柔道教練證的何姓教練與廖姓男童輪流對摔，導致頭部受重創不治，最高法院認定何男漠視學員的個別差異及身體狀況，用極為不當的訓練行為，造成黃在幼小年紀不幸去世，判何9年徒刑定讞。

判決書指出，何指示廖童以「雙吊袖」摔練黃童100次遭黃拒絕，何就對黃童施以「袈裟壓制」直到被摔45次允諾才放手。廖童依教練指示摔1、2次後，黃不斷哭喊「我的腳」、「我的頭」後臥地不起，何說「是假欸！」直到黃童嘔吐、頭撞地、無反應才停。

黃童母親提民事訴訟主張，台中市體育總會、柔道委員會明知何無柔道教練執照，仍派他擔任豐原體育館教練，廖童還重摔他兒子，父母應負監督管教之責；廖童父親則說，黃童死因跟他兒子無關。

何姓教練也否認因訓練過程造成男童死因，辯稱黃童說他自行去撞玻璃鏡，當天進柔道場前頭部就已經受傷；台中市體育總會說，不知何姓教練有柔道教學活動；柔道委員則否認當天黃童參加的課程非他們舉辦，沒有借用場地和事故的因果關係。

黃母提精神撫慰金1500萬元，及醫藥與喪葬費用等，向台中市體育總會、柔道委員及廖童父母求償1803萬8169元。她表示，痛失愛子後，現在看到兒子曾用注音寫下「媽咪我愛你」的卡片，成一輩子錐心之痛。

法官認為，黃童已表明身體不適、拒絕訓練何仍強摔他，最後倒地致死，應負侵權責任，何的名片上印有「台中市體育總會柔道委員會基層訓練站」、「台中柔道館」，由柔道委員會向教育局租用道館，何受聘於柔道委員會，委員會應付連帶損害賠償。

法官審酌，黃母精神撫慰金應以150萬元為適當，加上喪葬、醫藥費用及扣除已領犯罪被害補償金63萬元等，決議判處何姓教練、柔道委員會，連帶給付黃母182萬8960元。