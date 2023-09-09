避免孤獨死 照服員鬼門關前搶人

社會防護網奏功！台中市北區1名7旬獨居陳姓婦人，因照服員接連兩日無法連絡上她，長照個管師報警，幸連絡警消破門而入，原來老婦在廚房跌倒，無法呼救，已受困兩天，幸照服員機警，避免憾事發生。

近來孤獨死憾事頻傳，台中市目前65歲以上人口已達43萬人，佔總人口15.23％，因應高齡社會到來，長照需求提高，為減輕家庭照顧負擔，市府致力推動長照2.0政策，粗估台中市長照需求人數超過8萬人，照服員守護獨居長者，日前更機警發現案主失聯恐命危。

台中市警二分局指出，陳姓婦人因子女在外工作，1人獨居在北區1棟集合式住宅，她因長期有慢性病纏身，且曾有在家中昏倒紀錄，因而使用長照資源，由照服員定期前往探訪，但日前照服員前往訪視敲門無人回應，加上詢問社區管理員，表示陳婦未見其出入，因而通報個管師進而報警。

台中市警察局第二分局文正派出所指出，5日16時25分許接獲民眾報案後，先聯繫陳婦女兒到場，但其女稱人在台北無法及時到場；員警也會同里長及鄰長、消防隊人員到場，由消防人員協助破門進入，一眾入內竟驚訝發現陳婦摔倒躺臥在廚房走道上，所幸意識尚清楚，僅身體十分虛弱，隨即將陳婦送醫救護，並由熱心鄰長先行陪同前往醫院，成功阻止憾事發生。

第二分局分局長周俊銘呼籲，台灣家庭結構改變，獨居老人衍生的問題愈趨嚴重；而兒女大多外出工作，因此獨居長輩日漸增多，鄰里間如有獨居長者可通知里長或員警提供適當協助，鄰居間也可多加關懷，建立良好的互動關係，如有需要協助可撥打110或向鄰近派出所請求幫忙。